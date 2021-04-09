الأردن يجدد إدانة استهداف مليشيات الحوثي للسعودية

الوكيل الاخباري -

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جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إدانتها استمرار مليشيات الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق طائرتين مفخختين مسيرتين بدون طيار باتجاه جازان وخميس مشيط، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على موقف المملكة الدائم إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية وتشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.