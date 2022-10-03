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الإثنين، 03-10-2022 01:15 م

الخارجية تتابع حالة أردنية بدولة الكويت أصيبت بنزيف دماغي

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الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن الوزارة تتابع المعلومات التي وردت إليها حول اصابة أردنية بنزيف دماغي في دولة الكويت ادخلت على اثرها احد المستشفيات هناك.

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وقال أبو الفول اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الخارجية تسعى من خلال القنوات الدبلوماسية لحل مشكلة الأردنية التي ترقد على سرير الشفاء دون قدرة ذويها من السفر اليها للاعتناء بها.


ووفقا للبيانات فإن السيدة الاردنية 41 عاماً تعمل في دولة الكويت الشقيقة ، واصيبت بعارض صحي ادى الى نزيف بالدماغ ولا يستطيع أحد من أقربائها السفر اليها بسبب عدم حصولهم حتى الان على تأشيرة سفر.


يشار الى ان دولة الكويت اوقفت منح التأشيرات بالتزامن مع انتخابات مجلس الأمة الكويتي .

 




 

 


 

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