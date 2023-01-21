الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي.



وأكدت الوزارة أن نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

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