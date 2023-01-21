السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بتمديد امر دفاع حبس المدين بالاردن

لقاء يتدارس الآثار المحتملة لفصل مناطق بني عبيد عن بلدية إربد

وزيرة التنمية : سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية

وزارة الأوقاف تدين حرق المصحف الشريف في السويد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

السعودية : من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة يعرض نفسه لعقوبات

زها الثقافي يطلق فعاليات النادي الشتوي في عجلون

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالين في سوريا

الصحة : الانتهاء من تركيب جهاز القسطرة في مستشفى الزرقاء الحكومي

السبت، 21-01-2023 07:05 م

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم. 

وأكدت الوزارة رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي.

وأكدت الوزارة أن نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202228155337406292109

لقاء يتدارس الآثار المحتملة لفصل مناطق بني عبيد عن بلدية إربد

ww

وزيرة التنمية : سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية

120231822452568804667

وزارة الأوقاف تدين حرق المصحف الشريف في السويد

w

زها الثقافي يطلق فعاليات النادي الشتوي في عجلون

1202316151517485904185

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالين في سوريا

وزارة الصحة

الصحة : الانتهاء من تركيب جهاز القسطرة في مستشفى الزرقاء الحكومي

أخبار متعلقة
5028fec7-74a8-41be-bdb0-a334e88675a3

وفاة طالب الطب الأردني أنس العتوم في كازاخستان

وزارة الخارجية

الخارجية تدين استهداف كنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

--

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا والتي تتأثر بسلسلة عواصف جوية

ةةةةةة

أردني يتعرض إلى جلطة دماغية في مكة وأسرته تناشد

وزارة الخارجية

الأردن يدين هجوما إرهابيا في كابول

الخارجية

الخارجية تعزّي بضحايا حادث السّير المؤسف بالسّنغال