الخدمة المدنية وسيجما يبحثان التعاون في تنفيذ مشروع التخطيط والموارد البشرية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وخبير المفوضية الأوروبية مدير برنامج "دعم وتحسين الإدارة والحكم الرشيد" (سيجما) خافيير سيسترناس، تعزيز التعاون في تنفيذ مشروع "التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي".



وقال الديوان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يأتي في ضوء توجهات الحكومة وخططها التطويرية وسعيها إلى ترشيق الجهاز الحكومي واصلاح القطاع العام إدارياً، وبمشاركة الخبيرة المحلية سرى الخزاعي.

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