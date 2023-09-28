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الخميس، 28-09-2023 02:34 م

الخدمة المدنية : وظائف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان يقوم بتعبئة الشواغر بالدوائر الرسمية هذه الأيام على جدول تشكيلات الوظائف للعام ٢٠٢٣.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الديوان يقوم بترشيح المؤهلين للوظائف الحكومية حسب طلب الدوائر الرسمية، ووفقا للنموذج الخاص المعدّ لهذه الغاية.

وبيّن الناصر أن جدول تشكيلات عام ٢٠٢٣ والذي أقرّه مجلس الوزراء تضمن (٧٧٠٠) وظيفة، منها (٢٧٠٠) وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و(٢٠٠٠) وظيفة لوزارة الصحة، والباقي موزعة حسب احتياجات الدوائر الرسمية.

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