الناجحون بالامتحان التنافسي الالكتروني في وزارة التربية - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، الاحد، اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 18-07-2023 لوزارة التربية والتعليم .



بكالوريوس تربية وتعليم

البادية الجنوبية / لواء الاغوار الجنوبية

هدايه عيسى سالم الخطبا



البادية الجنوبية / لواء الحسا

تمام مزعل صبيح المشاهير المناعين



رائده هويمل محمد الحجايا



عائشه ضيف الله موسى القطامين



عطاف عبد الله علي الفرجات العزازمه



كامله فرحان حميدان العدينان



منتهى ابراهيم صبحي السواخنه



مها عايد عقله العرجان الصواويه



البادية الجنوبية / لواء الحسينية

ابتسام علي محمد الجازي



امهله عبد الله مرضي السميحيين



جمايل علي سعود السميحيين



سحر عبد الله قريفان العودات



سحر علي طلال الذيابات



ليلى دبشي قفطان العودات



نايفه عيد صباح المصبحين



نجاح بركات ممدوح العودات



نجاح عقيل عطا الله السميحيين



نسرين صامد محمد الهدبان



البادية الجنوبية / لواء القويرة

امل عواد عيد النجادات



امنه بشير ضيف الله الزوايده



اميره نايف محمد المزنه

اضافة اعلان

ايمان خالد عطا الله الطقطقي



ايمان سالم حماد العكالين



ايمان سلامه قاسم الصويلحين



ايمان عطا الله مصلح المراعيه



براءه عزام سلمان الحويطي



بسمه حسن حميد الخضيرات



بسمه حسين صياح ابو عراج



خديجه سليمان عبيد المراعيه



خلود سالم عوض العويضات



سلطانه عيد محمد الزوايده



سناء عوده سليمان الطقاطقه



سهام عطا الله سالم العويضات



شاديه علي سعد الزوايده



عبير خالد عطا الله الطقطقي



عتاب زيدان صباح الزلابيه



عطاف حسن سالم الهواشله



علا محمد سعيد ابو معيتق



غدير حسين قاسم النجادات



غدير سلامه خضير الصقور



فاطمه عوده سلمان الجبهه



فهيده عوده محمد ابو روثه



مريم عبد العزيز سالم الموسه



مريم محمد مطلق السلامات



ندى عوده جخيدم السلامات



نوفا عبد الله عوض الزلابيه



نوفه علي ذيب المزنه



هاله مسيب فرج القواشمه



هناء زايد محمد الجويان



هنداء قاسم منيزل الجهالين



البادية الجنوبية / لواء قصبة معان

اخلاص عقله عيد الركيبات



اريوف عبد الله مفلح الحجايا



اسلام بخيت سالم ابو تايه



اسلام براك فالح ابوتايه



اسما ذياب جارد الذيابات



اسمى سالم عوده المراعيه



امال مزعل صياح الركيبات



امل حسين عوده الطرشان



امل محمد كريم الجازي



ايمان سليمان محمد المراعيه



بشرى عايد هويمل النواصره



تمارا سالم سليمان العراقده



جميله علي ربيع النعيمات



حصه مرضي ضاري الجازي



حنان احمد سليمان المراعيه



حنان لافي عطا الله الدمانيه



دلال عطا الله نزال المراعيه



ربيعه مفلح محمد الركيبات



رندا عوده سليمان النعيمات



روان علي عوض النعيمات



روان علي عيد الكريمين



رويدا سعود عيد ابو نوير



ريم شافي فالح الركيبات



ريم منصور هويمل النواصره



زينب محمد حمدان الموسه



ساجده علي عبد الهادي القطيش



سحر عوده محمد الجازي



سحر محمد مد الله الدراوشه



سعاد حسين جعفر النعيمات



سكينه علي محمد النعيمات



سلطانه عايد بخيت النواصره



سلطانه هزيم فلاح ابوتايه



سماح ضيف الله ذياب الجازي



سمر عبد الله عيد الركيبات



سناء فهد جازي النعيمات



شيرين سالم محمد النعيمات



عاليه محمد ملاح الحويطات



عايشه بخيت غضيان البطونيه



عايشه فلاح سلامه ابوتايه



عائشه سلامه عبد الله الركيبات



عبير خضر مرضي الدراوشه



عهد صفوق فايض الجازي



عهود ارغيان هويمل الركيبات



فاطمه حسين كريم المراعيه



فاطمه حمد صياح المراعيه



فاطمه سليمان سعد القريات



فاطمه محمد حمد المراعيه



لطيفه مفضي عبد الله الركيبات



مرام محمد سليمان النعيمات



مريم فلاح سلامه ابوتايه



مشاعل سليمان صياح المراعيه



معاين ابشيتان فالح التوايهه



مقبوله محمد صياح الركيبات



منال يوسف حافظ عليان



ميسر احمد عبيد العمارين



ميسر محمد عبد الخصبه



نوال هارون عقله المراعيه



نور بخيت سالم ابو تايه



نوفه فلاح ابصيص النواصره



هدى فرحان حريثان الركيبات



هديه سليمان سالم الرصاعيه



هند جميل عيد الركيبات



هند مفلح صياح الركيبات



هيا صالح سالم بن كحيل الطويلعي



وجدان صياح عيد العثامنه



ورود ضيف الله مطرود الركيبات



وعد مفلح علي العجول



وفاء عواد تومان التوايهه



ياسمين مصطفى ابراهيم العنانبه



ينال يوسف شقيان النعيمات



محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

احلام رجا عبد الرحمن السوالقه



اخلاص احمد سالم القطامين



اخلاص محمد سلمان القطامين



اسلام عزات مصطفى الشباطات



اسيا محمد عليان الضروس



اكرام خليل مسيف عيال عواد



الاء محمد حمد المراحله



امانه هاني علي العطيوي



امنه نور محمود الشباطات



ايمان امين سلمان المحاسنه



ايمان صبحى احمد العمريين



ايمان عبد القادر سلمان القرارعه



رانيا عبد الرحيم فارس القضاه



رنده منصور حسن السوالقه



ريم محمد جميل الفراهيد



سباء احمد خليف المرايات



سميحه اعمير محمد المرافي



صفاء عبدالله سلمان الحراسيس



عائشه جبريل سليمان القواسمه



عبير احمد عبد السلام السبول



غدير عبد الرحمن عوده الخلفات



فاطمه عبد المجيد عبدالرحمن البدارين



لبنه محمد مطر السعايده



منى سالم قليل القرارعه



هيا عبد الرحمن خميس العويرات



وجدان عابد عبد الرحمن الجرافين



ورده سالم محمد الحمران



وفاء احمد عبد المهدي الخوالده



ياسمين حماد خليل الرواجفه



محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

ابتهال عبد الله ابراهيم المزايده



اثير عبد الاله عيسى المومني



اسراء بسام سامي الحلالمه



اسراء عبد الرحيم محمد ابو المفلفل/الرازم



اسراء كامل عبدالله العمرو



اسراء محمد سلامه الكساسبه



اسراء هيثم محمد علي الزعارير



اسلام حابس عبد الله الرواشده



اسلام عبد الله عوده الضباعين



اسلام محمد بكر سلمان الحراسيس



اسماء عمران صالح محمد



اسماء محمد ابراهيم ابوشاهين



اصاله يوسف نعمان نصر الله



الاء ابراهيم احمد ابو معيتق



الاء ابراهيم حسن ابو شقره



الاء عبدالرحيم سليمان بني احمد



الهام سعد عبد الكريم حناحنه



الهام عبد الوهاب مصطفى عبد ربه



اماني خالد عبد الرزاق رحاحله



امل محمد عبد الله العمرو



انشراح سلامه سليمان المناسيه



انغام محمد رفعت الشيخ محمود



ايثار رضوان محمد العظم



ايمان سعيد ضيف الله خصاونه



ايمان سلامه محمد الجرابعه



ايمان نزار نايف الطراونه



ايناس سامر عبدالكريم القرعان



ايه فايز حسن قنديل



براءه بسام هاني الشرمان



بيان حسين علي الضامن



تغريد محمد ابراهيم الرواشده



تقوى عبد الله نايل العكايله



تمارا احمد عبد شقيرات



تهاني عدنان محمد الخشمان



حنان احمد حماد الحراسيس



حنين عبد المعطي محمود الحلاحله



خلود كامل عبدالله العمرو



دعاء خالد يوسف ملكاوي



دعاء صالح سلامه الخلفات



دعاء صالح محمود ابو خديجه



دعاء عبد الله احمد شعلان



ديانا فندي عليان شتيات



ديمه احمد عيسى شطناوى



راويه يوسف محمد بني هاني



ردينه محمد سالم المسيعدين



رشا سعد خليل الخضري



رشا عوض نمر ابو ارعيه



رغد علي فليح الجبر



رغده سعيد ضيف الله خصاونه



رغده محمد ارحيل البداينه



رنا عبد الكريم هزيل السنيد



رندا سليمان محمد العايش



رندا عمر احمد صلاح



رهام عاهد محمد الذبيان



رهف عبد الله محمد ابو عمر



روان خالد علي القراله



روزان عبد الناصر ذيب المومني



ريم صالح سالم جرار



ريما احمد خلف الداوديه



ريهام فتحي جبر مسمح



زلفى منصور ابراهيم الذنيبات



زهراء احمد جميل ابو سعد



زهور عبد الله سليمان الزوايده



ساره عبد القادر عبد الله زيتون



سماح طاهر محمود الدويك



سمر عواد سليمان النعيمات



سناء توفيق سالم السويطي



سوزان مروان شوقي صلاح



سوزان يوسف محمود عبد الهادى



سوسن حسن سليمان ابو يحيى



سونيا عمر سليمان الزنيمات



شروق عقيل احمد المومني



شروق محمد ياسين مصطفى بني ياسين



شفاء احمد اسماعيل الطوره



شيماء طايع عوض عبد الله



صفية محمود احمد بدور



عايشه سليمان محمد النعيمات



عبير عيسى احمد عيسى



عبير مشهور سليمان الشراري



عرين تيسير عوض عرايضه



غاده زياد علي الخطيب



غاده صالح حسن سلامه



غزاله عزالدين علي البشارات



كريمه عطيه عيد ابو شباب



كفاح اسماعيل عبد الله الدكن



كفايه عبد الكريم محمد الشهوان



لارا فاضل حسن بطاينه



لارا محمد عبد المعطي الشرايده



لانا سمير رباح المبيض



لما حماده ذياب غانم



لميس سليمان احمد القرعان



ماري احمد محمد القبات



مرح سامر عرفات حجازى



مروه يوسف ابراهيم الغرابلي



ملاك قاسم موسى الشناق



منال عبد الله ابراهيم الرواشده



مي احمد عبده العمري



ميساء احمد عيد الدهون



نانسي علي سعد دبابكه



نسرين محمد راشد المومني



نقاء عادل مفلح النمرات



نوال حسين نجيب الدرابسه



نور حمد محمد العمارين



نور محمود احمد الصمادى



نورا عبد العزيز حمد السلطان



هاله جهاد محمود ابو عابد



هبه احمد محمد العصايده



هبه طلب محمد الزغول



هبه عبد الكريم محمد الزعارير



هبه غازي حسين العبيد



هدى لويفي عوده السرحان



هديل عدنان خليل عواد



هديل محمد علي يعاقبه



هلا عزمي سعيد حماشا



هناء علي محمد ابو فروه



وفاء محمد سلامه الطراونه



ولاء منذر محمد سالم



يارا سلامه محمد الجرابعه



محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

اروى نايف عواد المريعات



اسماء محمد موسى الشعار



امال محمد حسين حموده



اميمه عبد العزيز ابراهيم الحشوش



انتصار سالم منسي الخليفات



انوار كمال عوده الهويمل



ايات فارس عواد النواصره



ايمان شتيوى سلام المعاقله



براءه علي سليمان الخليفات



بيان غانم عواد العزازمه



خالده صايل مخضر العشيبات



خديجه موسى برى الشعار



رنيم احمد عليان الهويمل



روان يوسف محمد المغاصبه



زينب طايل فليحان الهويمل



ساميه علي موسى العشيبات



سجى احمد يوسف العشيبات



سجى حسين محمد الهويمل



سلام محمود عباس الهويمل



سلسبيلا خليل محمد الدغيمات



صابرين خلف محمد العشوش



عهود احمد جمعه المحافظه



غاده عطا عايد الجعارات



فاطمه سليمان دخيل الله الفراحين



فداء محمد سلامه الشعار



فرح عمر حسين الهويمل



لمى هشام محمود العزازمه



مرام عطالله عوده السواخنه



مروه عيسى محمد يوسف



مريم حامد معاشر الهويمل



ملاك محمود حسن العونه



منتهى ابراهيم حميدان الدغيمات



نادلين علي ممدوح العبيدين



نسيبه ابراهيم سليمان المغاصبه



هدى نايف احمد الهويمل



يقين محمد عبيد الله الرواشده



محافظة الكرك / لواء القصر

اخلاص عوده الله فايق الجرادات





اريج عادل عواد الزيادين



اسلام زايد زيدان ابو سمهدانه



اماني مفلح عبد الله اللصاصمه



انفال محمد احمد الخطيب



ايات عبد الحميد خليف المصاروه



ايمان خليل محمد المصاروه



تسنيم جمعه محمود الذنيبات



تماضر حمد عبد الرحمن المصري



رشا رضا عبد الرحيم الكفاوين



رنا حنا يوسف الكواليت



ريم محمد عبد القواسمه



سكينه ناجي عبد الجرادات



سناء حميد الدين مرزق المحاسنه



شذى عبد السلام عوده الحويطات



شروق امضيان احمد الدهيسات



عايشه احمد حسين ابو قديري



عفاف عيد فالح الشقور



غاده خليل احمد الدهيسات



غاده محمود عبد الحفيظ المساعفه



غدير فتحي عايد المجالي



فاتن صالح عيسى القيسي



فاتن عبد الوهاب فلاح العمرو



مرام عليان ابراهيم الصرايره



نور عبد الماجد عايد المجالي



هديل حلمي ابراهيم الكيلاني



هند خالد يوسف الضمور



ورده موسى خليل القراونه



محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي

اسلام سالم اشتيان الطراونه



اشراق يوسف عبد الكريم الطراونه



اميره خالد سلامه الشوابكه



ايات ماضي عبد الرحمن البلمان السوالقه



تمام عبد الله احمد الغزاوي



حلى سلمان ارشيد الجعافره



حنان عبد اللطيف محمد المعايطه



ربا محمد سالم الطراونه



ربا يونس صادق الصرايره



رحمه راتب مسلم القطاونه



رقيه محمد سليمان الجعافره



ريفا سعد جراد الطراونه



سهى احمد محسن الذنيبات



سهيله محمد عبد الجليل العثامين



عبير حمود جمعه النوايسه



غصون مصلح بادي الطراونه



فاديه فلاح موسى الرواشده



ماجده محمد فاضل الرواشده



مريم عبدالحميد حميده البطوش



منار سالم محمد الطراونه



نسرين عوده الله مفلح الطراونه



نسيبه خليف حماد الضلاعين



نهى جميل يوسف الصرايره



وفاء محمد جبرائيل المرازقه



محافظة الكرك / لواء فقوع

اخلاص فاضل ماضي البديرات



امال زهري عبد الحميد الذنيبات



حليمه فراس ضامن الرشيدات



حمده حمدان جخيدب الذيابات



حنان احمد مسعود الشوبكي



روان سليمان سالم الكوز



سمر ابراهيم سليمان الهواوشه



سمر عبيد الله صافي الحمادين



صاره محمد سلمان ابو سمهدانه



فاطمة علي سالم اللصاصمه



نور سليمان مجلي الرواحنه



ولاء عبد الله عبد الخمايسه



محافظة الكرك / لواء قصبة الكرك

اسماء زيد محمد الكساسبه



كوكب شاهر عبد الحافظ المناسيه



محافظة لطفيلة / لواء بصيرا

اخلاص فيصل خليل الزيدانين



ارهاب سالم محمد عيال سلمان



اروى محمد خير محمد الربيحات



اريج رستم سليمان السعايده



اريج نايف احمد المسيعدين



الهام ابراهيم بشير المسيعدين



امل مفلح عقيل الرفوع



اميره جبريل سلمان الزيدانين



امينه محمد بشير الرفوع



انوار عبد الله علي الخوالده



بيان عوض علي البشايره



تغريد عمر يحيى عيال سلمان



جليله اسفوق اشتيان الرفوع



حنان ابراهيم محمد المسيعدين



حنان محمود ابراهيم الصمادى



رانيه ابراهيم خلف الخصبه



رماح جبريل عبدالوالي السعودي



سوزان محمد طه الخوالده



شيخه عوده بشير الرفوع



صابرين شاهر عبد القادر المسيعدين



صابرين علي ادغيم الزيدانين



ضحى احمد عبد الحميد المزا يده



عائشه ابراهيم محمد المزايده



عائشه محمد عطا الله عيال سلمان



علا صبري عوده الرفوع



غاده احمود جراد المسيعدين



فاطمه فرحان احمد الرفوع



فايزه حمود سليمان الزيدانين



فايزه محمد احمد الرفوع



هبه رياض اسماعيل عيال سلمان



هيام اجريد محمد العودات عيال سلمان



وجدان زايد احمد الزيدانين

محافظة معان / لواء البتراء

ابتهال علي عبد الله الرواضيه



اسماء خالد صباح الخليفات



ايمان علي احمد الهلالات



ايمان علي موسى الخليفات



تهاني عبد الله خليل السعيدات



تهاني غازى سليمان السلامين



دعاء اسماعيل هارون الخليفات



فاطمه احمد سليمان الخليفات



فاطمه سالم رجا السعيدات



معالي محمد عيد السلامين



منال عبد الله حسين الهلالات



محافظة معان / لواء قصبة معان

احسان عبد الله احمد المشاعله



اسراء عدنان خليل مرعي



امل جبريل مطلق الزيدانين



ايات مازن محمود ابو درويش



ايات نايف فارس السربجي



ايناس هاني عايد عبد الدايم



رابعه رستم سليمان الخوالده



رزان عدنان محمد العقايله



ريما احمد عثمان الصرايره



سوسن ابراهيم عبد الرحمن اللواما



صفاء محمد خليل القرارعه



صفاء محمود سليمان الخوالده



منار محمود عوض كريشان



نسرين غالب هارون قاسم الخطيب



نور زهير هارون نصار



هاجر هاني محمد عوجان



ولاء محمد احمد الشياب



البادية الشمالية / لواء الرويشد

امنه باسم موسى حسين



رهف حسين صياح المساعيد



البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

ابتسام خلف كريم الغوانم



ابتسام فارس غضيان المساعيد



احلام ابراهيم عواد الصالح



اروى مهدي شيحان الشرفات



اسلام ذياب محمد العيسى



اسماء سليمان فنخور العظامات



امال عبده صياح المساعيد



اماني ذياب سلامه المعازره



اماني سلمان وارد المساعيد



اماني عارف متروك الحرافشه



امل علي عبيد المساعيد



امل علي فهد الشرفات



امل محمد عطا الله السيبيه



امنه راشد باير بني خالد



امنه محمد عليان الشديفات



امنه مهنا سلمان الهلال



امينه عبد الرحمن سليمان الرشيدات



انوار ظاهر مزيد الحوت



انيسه عواد هطيلان المساعيد



ايات عبد الله صالح شحاده



ايات عيد ارشيد العظامات



ايات محمد هرموش الصبيحات



ايمان خلف عصمان الشرفات



ايمان زيدان سليم السوالمه



ايمان عوده عيد السميران



ايمان مفلح ذياب اهليل



بثينه عامر سمير المساعيد



بسمه محمد فياض المساعيد



تهاني عوض سلمان الهلال



ثريا عويد هلال المساعيد



جميله حسن زعل المساعيد



جميله محمد خلف الجمعان



حميده مرشد خلف العظامات



حنان مهلهل منيزل الطوافشه



ختام فهد كساب المنادي



خلود خلف النيل العظامات



خلود علي سالم الشرفات



دلال رشيد ذيب الصويت



دلال عواد محمد المساعيد



ربيعه ارشيد احمد السعيد



رحمه سالم عزمي الشرفات



رحمه فهد ارشيد العظامات



رحمه هاشم بخيت المعرعر



رشا حسين علي الجبور



رنا زياد سالم رحامنه



رهام اسماعيل حمد والي



ريم قعيد مصبح العيسى



ريما حسين عياده مرار



ريما خلف عاسر المدهون



زينب عقله سحمان الحويدي



زينب عواد مطرود العظامات



ساجده امين سليمان الشديفات



ساميه محمد مناحي العيسى



سحر سليم دبش المساعيد



سمرا معيوف سودي المساعيد



سناء احمد شاتي الصويت



سناء علي جوعان الحطاب



سوسن علي جوعان الحطاب



سوسن يوسف عبد العزيز العيسى



شعاع محمد خضر الخطيب



شفيعه حسن سليمان عامر



صالحه حمود محمد المساعيد



صالحه عبدالله سمير الشرفات



ظبي عارف مطر الشرفات



عاليه معيوف وارد المساعيد



عائشه سلامه اذفيل شلهوب



عبير صالح مسيلم المساعيد



عجايب معطش اخنيصر السحيم



عهد فلاح مشوح المساعيد



فاتن سلامه فروان المرهي



فاتن سلمان هلال العبيه



فاتن سماره فالح العظامات



فادية خلدون محمد مياس



فاطمه ارشيد خلف العظامات



فاطمه شبيب حمدان الذويخ



فاطمه محمد فياض العياش



فريال عايد بخيت المساعيد



فضه قاسم خليف المسيلم



فلسطين حسن موسى عيسى



كوثر نايف خلف العظامات



ماجده مسهوج علويط الشرفات



مجيده سلامه اذفيل شلهوب



مجيده عطيوي حسن العظامات



مديحه مرعي حسن المساعيد



مرام خلف عاسر المدهون



مروى عبد الله مسلم المساعيد



مريم سليمان ناصر الشرفات



مريم محمد ياسين الخوالده



معالي عايد احمد النهود



ملاك هندى هلال سلامه



منال هديهد ذيب المساعيد



مها سحيمان مشرف البقوم



مها عبيد ارحيل الشبيل



ميساء فيصل محمد درابسه



نجود منور دعاس العلي



نسرين محمد حنو الشرفات



نسرين ندى فزع المتعان



نعمه عايد سمير الغوانم



نور سالم عايد المساعيد



نور فهد خلف الشرفات



نوفه عيد صياح المساعيد



هاجر حسن قبلان ابوراس



هبه محمد علي المساعيد



هديل نافل حمد معيط



هلاله فالح هلال المساعيد



هناء جزاع لافي الفرخ



هناء خالد هايل الشرعه



هناء صبيح سالم علوان



هنادي خميس عياش السميران



هنيه عوده عيد السميران



هيا سلام فليح الدلماز



هيا غازي محمد الذويخ



وجدان طالب هزاع المساعيد



وسام علي عليان ارشيد



وفاء خالد فلاح العظامات



وفاء عقيل خالد المساعيد



يسرى علي فيضان المساعيد









