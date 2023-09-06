مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وتنمية أموال الأوقاف

الوكيل الإخباري - وقّع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة تنمية أموال الأوقاف مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تطوير استثمار الأموال الوقفية وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وقال الخلايلة بحضور مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، إن المذكرة تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال النشاط الاستثماري، وبما ينسجم مع السياسات والتشريعات الناظمة، مُشيراً إلى تجربة الدائرة في استثمار الأموال الوقفية خلال السنوات الماضية والطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال السنتين الأخيرتين على وجه التحديد.



وأضاف، إن الدائرة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع مناطق المملكة، لافتا الى الرأي الشرعي بضرورة تفعيل وتنمية أموال الوقف الذي يعتبر أمانة دينية تحتاج للرعاية والتطوير.



من جهتها، قالت السقاف إن المذكرة تهدف إلى زيادة التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختصة بالاستثمارات، وتحديد أهم الفرص الاستثمارية وعرضها على منصة "استثمر في الأردن" (invest.jo) التي تضم فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.

وأشارت إلى أن منصة "استثمر في الأردن" جاءت ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتمكين القائم من الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة.



وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار ستعمل من خلال المذكرة على تطوير استثمار الأموال الوقفية وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حيث سنعمل على اعتماد العديد من الوسائل الترويجية للفرص الاستثمارية، منها استهداف مستثمرين محتملين، والتعاون مع البعثات الأردنية الدبلوماسية في الخارج، واستخدام بعض الأدوات للترويج كوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية واللقاءات والمؤتمرات التي ستقام في دول مستهدفة جرى تحديدها ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 -2026 .



وحضر اللقاء مدير عام صندوق الحج فؤاد الكوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومديرة مديرية الدراسات والسياسات في وزارة الاستثمار الدكتورة أريج زغيلات، ومدير مديرية التخطيط العمراني في الوزارة الدكتور خالد المومني، ومدير مديرية ترويج الاستثمار بلال الحموري، ومدير مديرية استثمار الوقف النقدي علي العظمات.