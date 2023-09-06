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الأربعاء، 06-09-2023 04:52 م

"مكافحة الأوبئة": نجاحات ملموسة في خطة مقاومة مضادات الميكروبات 2018-2022

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الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج التقرير الأول بشأن تقييم مدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، وجود نجاحات ملموسة في تحقيق المؤشرات في مختلف القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الصحة التي كانت حريصة من خلال متابعتها المستمرة مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

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جاء ذلك، ضمن نتائج التقرير الأول الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، بشأن تقييم مدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022.


وبحسب بيان، شرع المركز بتنفيذ دراسة تقييمية لمدى الإنجاز في الخطة عبر التعاون والتنسيق مع أصحاب العلاقة المعنيين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وعرض التحديات والدروس المستفادة، من أجل تحديث وتطوير خطة للأعوام 2023-2025.


وأشار البيان، إلى أن انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات يؤثر على الصحة العامة وسلامة المرضى، ويؤدي إلى تقليل فاعلية العلاجات المُتاحة؛ ما قد يرفع معدلات الوفاة، لذا فإن مقاومة مضادات الميكروبات تُعدّ تحديا صحيا مهما يتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية خصوصا، والمجتمع عموما.


وفي العام 2015، أقرت منظمة الصحة العالمية خطة العمل العالمية التي توفر إطارا لصياغة خطط عمل وطنية تشتمل على التدابير الرئيسية التي ينبغي أن تتخذها الجهات الفاعلة في مختلف دول العالم لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات؛ من أجل التصدي لهذه المشكلة.


وأوضح البيان أن الأردن كباقي دول العالم، سارع إلى وضع خطته الأولى لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، علما بأنه تجرى حاليا صياغة خطة للشأن ذاته للأعوام الثلاثة المقبلة.

 




 

 


 

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