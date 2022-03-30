الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 06:54 م

الخدمة المدنية يطلع على تجربة كهرباء ومياه دبي في تقييم القدرات والكفايات

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الوكيل الاخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية وهيئة كهرباء ومياه دبي في الإمارات العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، ورشة مشتركة بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال عمل مركز تقييم القدرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في تقييم القدرات والكفايات الوظيفية.

وقال الديوان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الورشة تأتي ضمن إطار التحضيرات لإنشاء وتفعيل مركز لتقييم القدرات والكفايات الوظيفية على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. 

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