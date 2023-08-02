الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

الوكيل الاخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، الرابط الإلكتروني ‏http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/ لإتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة النقل ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد).



وأوضح الديوان في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أنهى بالتشارك مع الدوائر المعنية بالشواغر، قام بفرز وتدقيق (1413) طلب توظيف، للتنافس على الوظائف، واعتماد المطابق منها، وفقاً لشروط ومواصفات إشغالها المعلن عنها، في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني، وهي وظيفة (سائق صالون عمومي، ومأمور استعلامات، ومواسرجي، وميكانيكي أجهزة تكييف وتبريد، وميكانيكي أنظمة تدفئة مركزية، ونجار، وسائق محورين).



وأشار إلى إمكانية اطلاع المتقدمين على مجموع نقاطهم التنافسية، وآلية احتسابها، وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف ابتداء من اليوم، ولغاية 4 آب الحالي.



كما بإمكان المتقدمين إرسال ملاحظات أو اعتراضات من خلال الرابط الإلكتروني نفسه، علما بأن الديوان لن يستلم أية ملاحظات أو اعتراضات ورقياً، أو بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، ولإضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.

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