الخميس 23-09-2021
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الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

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الخميس، 23-09-2021 05:01 م

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - واصلت لجان الموارد البشرية، المشكلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا بوظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم على التخصصات التعليمية.

وأوضح الديوان، في بيان صحفي، أن العمل جار بالتنسيق مع الوزارة لتعبئة 174 وظيفة معلم/ ذكور، على مستوى إقليم الجنوب ومحافظة البادية الوسطى والبادية الشمالية في تخصصات (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والجغرافيا والشريعة)، و221 شاغرا / ذكور في تخصصات (التاريخ والجغرافيا واللغة العربية) على مستوى لوائي ماركا والقويسمة، و68 شاغرا على بند الحالات الإنسانية. وبين أنه يتم اللجوء للتجيير في حال عدم توفر مخزون لدى الديوان في التخصصات المطلوبة، على مستوى المحافظة، وذلك استنادا لأحكام المادة 12 من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، بالإضافة الى المبتعثين على حساب وزارة التربية والتعليم وحسب مقتضى الحال.

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