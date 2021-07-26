الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

قرار جديد للرئيس التونسي

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الأمم المتحدة تعلق على أحداث تونس

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الإثنين، 26-07-2021 07:23 م

الخرابشة : لا يوجد مؤشرات تؤكد بأن هناك موجة ثالثة

6202117192736361102746


 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة السابق د.سعد الخرابشة إن الممكلة تدخل الأسبوع الحادي عشر على التوالي باستقرار وبائي تام وخاصة بأن أعداد الحالات الأسبوعية انخفضت ونسبة الفحوصات الإيجابية ما زالت تتراوح دون الـ(5)% وهذا الحد الأدنى الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية، وأعلى من هذه النسبة يعتبر خارج السيطرة، مبيناً أن الإصابات المسجلة طوال الفترة الماضية تقدر بـ(500) حالة يومياً وهذا مؤشر على استقرار الوضع في ظل قلة حالات الإدخال إلى المستشفيات والتدني الملحوظ بمعدل الوفيات.  اضافة اعلان


 واضاف الخرابشة في تصريحات صحفية أن تحسن المناعة المجتمعية يقلل من احتمالية تعرضنا لموجة ثالثة، بالتزامن مع بدء موسم الاحتفالات وبداية الفصل الدراسي الجديد الذي يسهم بانتشار العدوى، منوهاً أنه لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات وبائية تؤكد بأن هناك موجة كورونا ثالثة. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211521138244587314

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

f

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

7202124203857811600300

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

وزارة الصحة 2)

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

w

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

7202125191440464629227

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

أخبار متعلقة
7202124174545481566290

محافظة : ارتفاع الفحوصات الإيجابية مؤشر على بداية دخول الموجة الثالثة

72021139519462591087

انخفاض طفيف بنسبة الفحوصات الإيجابية

72021119266621892378

وزارة الصحة تحذر الاردنيين بعد زيادة الفحوصات الايجابية

الهواري

وزير الصحة ينفذ 3 زيارات مفاجئة

d

الهواري: لا علاقة للقاح أسترازينيكا بوفاة شخص ستيني

60e6b134effe6

الهواري يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس