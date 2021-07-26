الخرابشة : لا يوجد مؤشرات تؤكد بأن هناك موجة ثالثة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة السابق د.سعد الخرابشة إن الممكلة تدخل الأسبوع الحادي عشر على التوالي باستقرار وبائي تام وخاصة بأن أعداد الحالات الأسبوعية انخفضت ونسبة الفحوصات الإيجابية ما زالت تتراوح دون الـ(5)% وهذا الحد الأدنى الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية، وأعلى من هذه النسبة يعتبر خارج السيطرة، مبيناً أن الإصابات المسجلة طوال الفترة الماضية تقدر بـ(500) حالة يومياً وهذا مؤشر على استقرار الوضع في ظل قلة حالات الإدخال إلى المستشفيات والتدني الملحوظ بمعدل الوفيات.واضاف الخرابشة في تصريحات صحفية أن تحسن المناعة المجتمعية يقلل من احتمالية تعرضنا لموجة ثالثة، بالتزامن مع بدء موسم الاحتفالات وبداية الفصل الدراسي الجديد الذي يسهم بانتشار العدوى، منوهاً أنه لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات وبائية تؤكد بأن هناك موجة كورونا ثالثة.