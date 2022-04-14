الخرابشة: مراجع شاملة لاستراتيجية الطاقة في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس،عن إطلاق مشروع مراجعة وتقييم استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) في المملكة لتضمينها المستجدات وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية.



وقال الخرابشة، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المستجدات التي تظهر في مختلف المجالات بهدف المحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.



وأضاف أن مراجعة الاستراتيجية يتوافق أيضا مع قرار مجلس الوزراء بنهاية شهر تشرين الأول/2021 لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تمثل خارطة طريق للإجراءات التي ستؤدي الى خفض الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ والتكيف مع تأثيرات هذا التغيير.



وتتضمن هذه الوثيقة جزءا كبيرا من مشاريع قطاع الطاقة والتي تساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الانبعاثات المعلنة والتي تم مضاعفتها لتصل إلى 31%.



وعن المستجدات التي سيتم أخذها بالاعتبار بين الوزير الخرابشة ان التوجه حاليا في العالم نحو الهيدروجين وليكون الأردن سباقا في هذا المجال سيتم تضمين هذا الموضوع ضمن الاستراتيجية بعد التحديث.



وأكد وزير الطاقة أهمية إعادة مراجعة الاستراتيجية لتأهيل الشبكة الكهربائية واجراء التوسعات اللازمة للنظام الكهربائي وبما ينعكس على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة بعد أن وصلت نسبة مساهمتها حاليا في توليد الطاقة الكهربائية الى (25%)، مع الأخذ بالاعتبار التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية والانتهاء من المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا إضافة الى الانتهاء من دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.



وقال، سيكون للطاقة المتجددة دورا كبيرا يظهر التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه والزراعة ضمن مشروع الناقل الوطني والذي يعتبر مشروعا وطنيا لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب.



وأوضح الخرابشة انه سيكون لمشاريع الربط الكهربائي القائمة والمشاريع الجديدة دور كبير في تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.



وفيما يتعلق بتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية بين الخرابشة ان الوزارة مستمرة بالعمل على إجراءات فتح السوق النفطي للمنافسة وبناء على ذلك تم البدء باتخاذ الإجراء اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لضمان تحقيق مبدأ المنافسة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين و تمهيدا لتحرير أسعار المشتقات النفطية.



وبين أنه سيتم تطوير العمل بمشاريع تحسين كفاءة الطاقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تخفيض كلف الطاقة من خلال إعادة هندسة برامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبما يضمن التطوير المستمر على الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات في هذا المجال مثل اعتماد نموذج شركات خدمات الطاقة المتخصصة.



واكد وزير الطاقة ان الوزارة ماضية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والتي تتمثل بتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، اضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها.



وبين الوزير الخرابشة أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة تتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة و ترتبط بمؤشرات أداء وفترات زمنية محددة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق النتائج المستهدفة.

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