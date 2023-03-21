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الثلاثاء، 21-03-2023 11:58 ص

الخرابشة: نعمل على توفير بيئة استثمارية في قطاع التعدين

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين في قطاع التعدين تلبي طموحاتهم من خلال متابعة ودراسة معوقات الاستثمار في القطاع ومواءمة التشريعات الناظمة مع المعايير الدولية، وذلك حسب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع (مجلس الشراكة لقطاع التعدين ) ناقش خلاله المشاركون النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76)  لسنة 2020، و معيقات وتحديات تواجه قطاع التعدين بهدف ايجاد حلول وآليات مناسبة لمعالجتها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات قطاع التعدين والقطاع الخاص وفي إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بقطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت 6 أولويات رئيسية في التعدين.

واكد الخرابشة أهمية نهج التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعدين لافتا إلى أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في الأردن، حيث سيشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد القادم في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

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وأشار الى ضرورة التغلب على المعيقات التي تؤثر على المستثمرين من حيث آلية تقديم طلبات الاستثمار والفترات الزمنية التي تتطلبها رحلة المستثمر ومتطلبات الاستثمار من قبل الجهات الشريكة وإيجار الأراضي لغايات الاستثمار في التعدين.

 




 

 


 

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