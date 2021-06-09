الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الملك بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين على العرش.

اضافة اعلان



وغرد الخصاونة عبر صفحته على تويتر، " أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بالعيد الثاني والعشرين للجلوس الملكي على العرش".



وقال: " نستحضر في هذه المناسبة العزيزة قيم القيادة الفذّة والحكمة والمكانة الرفيعة التي كرّسها جلالته للأردن لدى العالم أجمع".



وأضاف: كلّ عام وجلالته، ووليّ عهده الأمين، والأردنيين بخير.