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الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

وفيات الأربعاء 9/6/2021

الأربعاء، 09-06-2021 10:05 ص

الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

الخصاونة


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الملك بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين على العرش.

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وغرد الخصاونة عبر صفحته على تويتر، " أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بالعيد الثاني والعشرين للجلوس الملكي على العرش".


وقال: " نستحضر في هذه المناسبة العزيزة قيم القيادة الفذّة والحكمة والمكانة الرفيعة التي كرّسها جلالته للأردن لدى العالم أجمع".


وأضاف: كلّ عام وجلالته، ووليّ عهده الأمين، والأردنيين بخير.

 


 




 

 


 

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