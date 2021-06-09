الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الملك بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين على العرش.
وغرد الخصاونة عبر صفحته على تويتر، " أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بالعيد الثاني والعشرين للجلوس الملكي على العرش".
وقال: " نستحضر في هذه المناسبة العزيزة قيم القيادة الفذّة والحكمة والمكانة الرفيعة التي كرّسها جلالته للأردن لدى العالم أجمع".
وأضاف: كلّ عام وجلالته، ووليّ عهده الأمين، والأردنيين بخير.
أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بالعيد الثاني والعشرين للجلوس الملكي على العرش. ونستحضر في هذه المناسبة العزيزة قيم القيادة الفذّة والحكمة والمكانة الرفيعة التي كرّسها جلالته للأردن لدى العالم أجمع.— Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) June 9, 2021
وكلّ عام وجلالته، ووليّ عهده الأمين، والأردنيين بخير.