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الإثنين، 14-03-2022 10:53 ص

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

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الوكيل الإخباري - زار ‏رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، محافظة المفرق، والتقى خلالها الوجهاء والفعاليَّات الرسميَّة والشعبيَّة ونوَّاب وأعيان المحافظة.

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وقال الخصاونة إن الأردن تحمَّل ضغطاً شديداً، وصمد في وجه كلِّ التَّحديات، بهمَّة قيادته الهاشميَّة الحكيمة، والتفاف أبناء وبنات شعبه من حولها، وإيمانهم بمبادئهم الثَّابتة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

 

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مشروعاً إصلاحيَّاً نهضويَّاً شاملاً، سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً، مع دخول المملكة مئويَّتها الثَّانية.

 

وأشار الخصاونة إلى أن محافظة المفرق تحمَّلت النَّصيب الأكبر من الأعباء خلال السَّنوات الماضية جرَّاء موجة اللجوء السُّوري.

 

وشدد على أن محاولات تصفية القضيَّة الفلسطينيَّة تكسَّرت على صلابة إرادة ومبادئ جلالة الملك عبدالله الثاني، وأبناء وبنات شعبه، ووطننا الغالي.

 

وفي سياق آخر أوضح الخصاونة أن الحكومة تعمل بجديَّة لتعزيز الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدون هذه الشَّراكة لن نكون قادرين على مواجهة تحدِّي البطالة.

 

وتابع أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطَّة زراعيَّة ترفع نسبة مساهمة القطاع الزِّراعي في الناتج المحلِّي الإجمالي، وتوفير فرص عمل في العديد من مناطق المملكة.

 

وكشف الخصاونة أن ‏الحكومة ستحيل لمجلس النواب الشهر المقبل مشروع قانون جديد للاستثمار، يُحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثماريَّة.

 

وبيّن أن تعرفة الطَّاقة التي ستطبَّق بداية الشهر المقبل لن تمسّ أكثر من 90% من المواطنين، وستحفِّز القطاعات الإنتاجية وتعزِّز تنافسيَّتها.

 

وتأتي زيارة الخصاونة في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمُّس احتياجات المواطنين في المحافظات، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.

 


 




 

 


 

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