الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

الوكيل الاخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين.

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جاء ذلك بمناسبة "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى"، الذي يصادف اليوم الثلاثاء.



وكان جلالته قد وجه في عام 2012 ليكون يوم (الخامس عشر من شباط من كل عام) يوماً للوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً لتضحياتهم وعطائهم في خدمة وطنهم وأمتهم.