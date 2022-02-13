المعايطة: اهتمام ملكي بدور الشباب في الحياة السياسية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن هناك اهتماما من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير حسين، ولي العهد، بدور الشباب في الحياة السياسية والعامة من خلال المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا واقتراعا وإشراكهم في عملية صنع القرار.

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جاء ذلك خلال اطلاقه، اليوم الأحد، فعاليات مشروع "الحملة الوطنية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتشجيع المشاركة بانتخابات مجالس البلديات ومجالس المحافظات 2022"، بالشراكة مع مركز "العالم العربي" للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانز ايدل" الألمانية، بحضور عدد من الشابات والشباب من محافظات المملكة كافة.



ولفت المعايطة إلى أنه كلما كانت نسب المشاركة والإقبال على الانتخابات أعلى وأكثر فاعلية كانت مخرجات العملية الانتخابية أفضل وأكثر قرباً من هموم الناس واحتياجاتهم من خلال انتخاب مجالس تمثلهم، وفقا للأسس البرامجية، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية وضرورة وصولهم إلى البرلمان والمجالس المنتخبة كافة.



ودعا الشباب إلى ضرورة العمل الجماعي داخل مجتمعاتهم وأن يكون ولاؤهم الأساسي للوطن وتقدمه، مبيناً أهمية توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي من بينها تخفيض سن المرشح إلى 25 عاما وهو ما جرى إقراره من مجلس النواب ضمن التعديلات الدستورية مؤخرا، خاصة وأن قانون الأحزاب ونظام التمويل المالي للأحزاب يدعمان ترشح الشباب و المرأة.



وقال الممثل الإقليمي لمؤسسة "هانز ايدل" الألمانية كريستوف دوفارتس، من جهته، إن هناك اهتماما كبيرا في اللامركزية، خاصة وأن المواطن يتعلم السياسة من خلال المجالس المحلية في محافظاتهم، ما يساعدهم على ممارسة السياسة على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن الانتخابات البلدية مهمة لأنها تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر خاصة الشباب والنساء من خلال البرامج السياسية.

وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترشحا واقتراعا ومتابعة ممثليهم في المجالس المنتخبة والعمل على تأمين الضوابط والتوازنات.