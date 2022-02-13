اختتام فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

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اختتمت الأحد، في محافظة العقبة فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن الذي تنفذه جمعية البيئة في العقبة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن مبادرة الجمعية "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا".واشتملت فعاليات الاختتام، زيارة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، حيث تم الاستماع من مدير الشركة الكابتن ظافر فريحات إلى الخدمات التي تقدمها الشركة وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للموانئ البحرية والبيئية والحياة البحرية.وبين الكابتن فريحات أن الشركة تقوم بأعمال مختلفة على طول الساحل الأردني وتأمين دخول البواخر على أرصفة الموانئ المختلفة وفي جميع الأوقات، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة جميعها توفر تكنولوجيا متقدمة في مجالات عمليات الموانئ والمعدات.وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على البيئة البحرية والحفاظ عليها والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية وعدم رمي النفايات في البحر للحد من تلوثه. كما قدمت المهندسة نور مبيضين شرحا عن إجراءات السلامة العامة للزوار ومرتادي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، حفاظا على سلامة الجميع.بدوره، أكد رئيس جمعية البيئة علي فريحات أن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن جاءت بالتعاون والتشاركية مع فرع الجمعية الإقليمي في العقبة وجمعية نسمة شوق السياحية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبدعم من هيئة تنشيط السياحة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وشركات الأولى للتأمين والشرق الأوسط للتأمين ومحطة توليد كهرباء شرق عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.