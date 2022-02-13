الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 03:08 م

اختتام فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

image


الوكيل الإخباري - اختتمت الأحد، في محافظة العقبة فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن الذي تنفذه جمعية البيئة في العقبة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن مبادرة الجمعية "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا".اضافة اعلان


واشتملت فعاليات الاختتام، زيارة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، حيث تم الاستماع من مدير الشركة الكابتن ظافر فريحات إلى الخدمات التي تقدمها الشركة وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للموانئ البحرية والبيئية والحياة البحرية.

وبين الكابتن فريحات أن الشركة تقوم بأعمال مختلفة على طول الساحل الأردني وتأمين دخول البواخر على أرصفة الموانئ المختلفة وفي جميع الأوقات، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة جميعها توفر تكنولوجيا متقدمة في مجالات عمليات الموانئ والمعدات.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على البيئة البحرية والحفاظ عليها والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية وعدم رمي النفايات في البحر للحد من تلوثه. كما قدمت المهندسة نور مبيضين شرحا عن إجراءات السلامة العامة للزوار ومرتادي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، حفاظا على سلامة الجميع.

بدوره، أكد رئيس جمعية البيئة علي فريحات أن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن جاءت بالتعاون والتشاركية مع فرع الجمعية الإقليمي في العقبة وجمعية نسمة شوق السياحية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبدعم من هيئة تنشيط السياحة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وشركات الأولى للتأمين والشرق الأوسط للتأمين ومحطة توليد كهرباء شرق عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
0L5A9898 - Copy

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

355688_12_1642239969

ورشة تدريبية في العقبة حول كتابة مقترحات المشاريع للجمعيات

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

main_image61e2cbe504f8d

تسليم 26 مسكناً لأُسر عفيفة بالكرك ومادبا

271868090_3137825649830377_8837826401931542237_n

توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها خلال المنخفض

120221384254283496140

إصابة بتدهور شاحنة على طريق جمرك العقبة