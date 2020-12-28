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الإثنين، 28-12-2020 06:30 م

الخصاونة : علينا تبني المعرفة بصنع القرار

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن تكريس الهدف للوصول إلى الاعتماد على الذات، هو ما يؤكد عليه الملك عبدالله الثاني، وأن الحكومة ستكرس جهودها وخططها وبرامجها انفاذا للتوجيهات الملكية بتكريس هذا المبدأ وتنفيذه.
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وقال الخصاونة خلال اللقاء التاسع والستين للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي عقد الأحد، بحضور سمو الأمير الحسن، وسمو الأميرة سمية بنت الحسن، عبر تقنية الاتصال المرئي "لا بد لنا خاصة وأننا على أبواب الاحتفال بالمئوية الثانية للدولة من التركيز على تبني المعرفة في عملية صنع القرار ورسم السياسات التي تتطلب معلومات دقيقة وموثوقة للواقع المجتمعي".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا التي أثرت على العالم بما فيها الأردن، أظهرت الحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية والمعلومة الدقيقة لمواجهة الجائحة وتداعياتها على جميع القطاعات، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاطار.

 




 

 


 

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