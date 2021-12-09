الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للأردن، مشددا على دعم الأردن للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ، على خطوط الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .



وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، إن الأردن يدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية، ويؤكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأضاف أن الأردن وفلسطين لديهما آفاق تعاون كثيرة، ومحاولات جادة لرفع الميزان التجاري بين البلدين وتعزيز سبل التعاون المشترك.

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