الخصاونة: نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف الملك الوصي على مقدسات القدس



الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتجديد ثقة زملائه وزميلاته النواب وانتخابه رئيسا للمجلس.



وقال الخصاونة، إن مجلس النواب مؤسسة دستورية وطنية متمكنة أنجزت الكثير في إطار التشريعات الناظمة لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأضاف رئيس الوزراء “نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحمايتها والذود عنها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

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