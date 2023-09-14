الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين

الوكيل الاخباري - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس البناء الوطني، بحضور سموّ الأميرة سميَّة بنت الحسن رئيسة الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة؛ لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي.



وقال الخصاونة إنّ اجتماع مجلس البناء الوطني يأتي في الوقت الذي يشهد فيه جوارنا تقلُّبات مناخيَّة وكوارث طبيعيَّة، ما يؤكِّد ضرورة اعتمادنا لمقاربات لرفع مستوى الجاهزيَّة والاستجابة الفاعلة لأيِّ طارئ لا قدَّر الله من أجل سلامة وطننا ومواطنينا.

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مضيفا أن "ملفُّ السَّلامة العامَّة في مقدِّمة أولويَّات الحكومة، فكما نبحث عن غذاء آمن ودواء آمن، نولي ملفَّ السلامة على الطُّرق وسلامة الأبنية والمنشآت أهميَّة كُبرى؛ نظراً لآثاره التَّنمويَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وباعتباره واحداً من عناصر توفير الحياة الكريمة للمواطنين".



وأشاد بدور الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة كبيت خبرة أردني وعالمي استمرَّ لأكثر من خمسين عاماً، مشيرًا إلى أنّ الحكومة مستمرة بدعمها لتواصل دورها في دعم الجهود الوطنيَّة بكفاءة وتميُّز.