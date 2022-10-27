الخصاونة يرفع التمثيل النسائي في الحكومة - أسماء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أظهر التعديل الخامس على حكومة بشر الخصاونة، إدخال 3 سيدات على الفريق الوزاري، ليرفع بذلك عدد السيدات في فريقه إلى 5.

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وفي التعديل الحكومي الجديد، تقرر تعيين خلود السقاف وزيرة للاستثمار، ونانسي نمروقة وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب نقل حقيبة التنمية الاجتماعية لوفاء بني مصطفى، والإبقاء على حقيبة الثقافة بيد هيفاء النجار.



وشغلت خلود السقاف منصب رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ 2018، ونائب رئيس مجلس الاستثمار.



وشغلت نانسي نمروقة وزيرة للشؤون القانونية، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون العام، وشغلت مناصب مستشارة في ديوان التشريع والرأي، ومستشارة في رئاسة الوزراء.



وشغلت هيفاء يوسف نجار، وزيرة للثقافة، وتحمل درجة البكالوريوس في التربية؛ دراسات سكانية، الجامعة الأردنية (1982)، ماجستير إدارة تحولية، جامعة باكنغهام (2003)، شهادة قيادة المدارس الدولية، معهد تدريب المدراء في الولايات المتحدة الأميركية (1998).



وشغلت وفاء سعيد بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية، من مواليد عام 1979، وتحمل درجة الماجستير في القانون، وشغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية في عام 2021.



وشغلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وشغلت مناصب مستشارة للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي، و أمين عام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.