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الخميس، 16-03-2023 02:39 م

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

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الوكيل الإخباري - استعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الروماني انجل تيلفار تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

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وأكد الخصاونة خلال اللقاء، علاقات الصداقة القوية التي تربط الأردن ورومانيا، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع رومانيا ثنائيا، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.


ولفت الخصاونة إلى أن هناك مجالات واسعة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالات التبادل التعليمي والثقافي والتجاري والزراعي، مشيرا إلى اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين البلدين المنعقدة حاليا في رومانيا لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتبادل السلع الزراعية.


وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.


من جهته، أكد وزير الدفاع الروماني وجود إمكانيات كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

 




 

 


 

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