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الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

السبت، 28-05-2022 09:00 ص

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

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الوكيل الإخباري - يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في اجتماعات التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تبدأ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم السبت.

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ومن المنتظر، أن يوقع الأردن والإمارات ومصر في ختام الاجتماعات غد الأحد بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا ثلاثيا لإقامةُ شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة.


ويضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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