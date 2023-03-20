الخصاونة يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة

الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.



ويأتي هذا البلاغ لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، ومتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.

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