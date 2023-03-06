الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يعمم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

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الإثنين، 06-03-2023 04:46 م

الخصاونة يعمم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الخصاونة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بأن تكون جميع المراسلات الواردة الى رئاسة الوزراء موجهة الى (رئيس الوزراء ) وعدم توجيه أي منها الى وزراء الدولة في رئاسة الوزراء.

واكد الخصاونة في التعميم على ضرورة تزويد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين سر مجلس الوزراء بنسخ من جميع المراسلات الصادرة عن رؤساء اللجان الوزارية والواردة اليها.

وبين الخصاونة ان الهدف من التعميم تكريس النهج المؤسسي وتعزيز تسلسل الإجراءات والحيلولة دون ازدواجيتها.

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