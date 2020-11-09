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الإثنين، 09-11-2020 11:18 ص

الخصاونة يغرد على تويتر في ذكرى تفجيرات عمان

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الوكيل الإخباري- نشر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مستذكراً التفجيرات الإرهابية التي وقعت في 3 فنادق بالعاصمة عمان قبل 15 عاما.

وجاء به: "لم ولن تثنه قوى الظلام والشر والإرهاب وجرائمها النكراء عن المضي بثقة في مسيرته المظفرة ونهجه القويم".

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وتابع: "في الذكرى 15 لتفجيرات عمان الإرهابية نستذكر بإجلال شهداء الأردن الأبرار،  سيبقون أحياء في ذاكرتنا ووجداننا وفي جنات الخلد بإذن الله، وسيبقى الأردن عزيزا شامخا بقيادة مليكنا المفدى وأنموذجاً للإنجاز والمبادىء الفضلى ".

 


 




 

 


 

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