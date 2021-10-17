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الأحد، 17-10-2021 02:28 م

الخصاونة يفوض صلاحيات للشبول وبني مصطفى

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الوكيل الاخباري– قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تفويض صلاحياته المتعلقة بهيئة الإعلام والمتعلقة بقانون المطبوعات والنشر لوزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول.

ويأتي ذلك، استنادا لأحكام المادة (6/أ/1) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، والمادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، والمادة (2) من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم (111) لسنة 2015 وتعديلاته.

كما قرر الخصاونة تفويض صلاحياته، المتعلقة بشؤون الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء، بوزير الدولة لشؤون الإعلام، استنادا لأحكام المادة (6/أ/1) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته.

وفي ذات السياق، قرر رئيس الوزراء تفويض صلاحياته المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة دعاوى الحكومة لدى المحاكم المختلفة وتوقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء فيما يتعلق بذلك، بوزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

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كما أناط الخصاونة ببني مصطفى؛ صلاحيات توقيع المراسلات المتعلقة بمديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، وتوقيع المراسلات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

ويأتي ذلك؛ بالاستناد لأحكام المادة (6/أ/1) من قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته، وأحكام قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 وتعديلاته.

 




 

 


 

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