السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

الوكيل الإخباري - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعديل الرابع على حكومته بعد عام واحد من تشكيلها في 12 تشرين الأول من عام 2020

وتالياً السير الذاتية:

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فيصل الشبول وزيرا للإعلام

شغل الشبول منصب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا في الفترتين من 1999-2006 ومن 2012-2018



وشغل قبل ذلك منصب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من 2006-2008، بالإضافة لمنصب أمين عام وزارة الإعلام 2002-2003

يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة من الجامعة اللبنانية عام 1982

معاوية الردايدة وزيرا للبيئة



الرئيس التنفيذي لشركة سي نيكسوس

وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم

مكان وتاريخ الولادة: عجلون 1947

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاثة أولاد

المؤهلات العلمية:-



دكتوراة في الوراثة الجزيئية جامعة ولاية واشنطن الأمريكية 1979

ماجستير في العلوم الحياتية (كيمياء عضوية) الجامعة الأردنية 1975

بكالوريوس في العلوم الحياتية الجامعة الأمريكية بيروت 1972

أهم المناصب التي شغلها:-

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم 2012-2013

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2012

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 2003-2011

نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 1998 2003

عميد كلية العلوم جامعة اليرموك 1994-1998

صالح الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية



المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الإقليمية دورغابور / الهند عام 1991، وماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994، ودكتوراة هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003

أهم المناصب التي شغلها:



-وزيرا للبيئة

مهندس مراقبة جودة عام 1994

مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995

إدارة المشاريع الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995

مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمية عام 2003

تعيين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير إدارة المشاريع

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009

عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع

عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع

عضو مجلس إدارة مؤسسة الائتمان الزراعي

عضو مجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية

وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018

المحامية وفاء بني مصطفى وزيرة للدولة للشؤون القانونية

تاريخ الميلاد: 3/16/1979

-المؤهلات العلمية: ماجستير قانون

-المجالس النيابية: المجلس النيابي الثامن عشر /المجلس النيابي السابع عشر /المجلس النيابي السادس عشر

اللجان النيابية: الدورة العادية الأولى اللجان الدائمة / اللجنة القانونية/الدورة العادية الأولى اللجان الدائمة / لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين/الدورة العادية الثانية اللجان الدائمة / لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين/الدورة العادية الثانية اللجان المؤقتة / لجنة الطعون الثالثة

-عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية



نايف استيتية وزيرا للعمل

رجل أعمال أردني، والمدير التنفيذي لمركز تطوير الأعمال

وأنعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز لجهوده وتفانيه بإخلاص في عمله من خلال تأسيسه وإدارته لمركز تطوير الأعمال، الهادف من خلال مشاريعه المتعددة إلى تأهيل الشباب الأردني في مختلف المحافظات ليكون معززاً بقدرات موائمة لمتطلبات سوق العمل وتعزيز مفهوم الريادة والإبداع لخلق مشاريع تنموية تساهم في توفير فرص عمل، وتأسيسه لبرنامج (مهارات) و(سند) المبنيان على أساس التدريب لأجل التشغيل وريادة الأعمال، التي استفاد منها الآلاف من الشباب وخريجي المدارس والمعاهد المهنية والجامعات بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

هيفاء نجار وزيرة للثقافة



تاريخ الميلاد: 1/ 3/ 1959

مكان الولادة: الزرقاء

المؤهل العلمي:

بكالوريوس تربية: دراسات سكانية، الجامعة الأردنية (1982)

ماجستير إدارة تحولية، جامعة باكنغهام (2003)

شهادة قيادة المدارس الدولية، معهد تدريب المدراء في الولايات المتحدة الأمريكية (1998)

الخبرات العملية:



المديرة العامة لمدرسة الأهلية (1994-حتى الآن)

المديرة العامة لمدرستي الأهلية والمطران (2008-حتى الآن)

مسؤولة البحث والتطوير في المدرسة الأهلية (1993-1994)

المدير المالي والإداري في المدرسة الأهلية( 1992-1994)

مديرة روضة الأهلية والمطران (1984-1992)

عضو مجلس أمانة عمان (2007-2010)

عضو المجلس الأعلى للشباب (2006-2008)

عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2009- حتى الآن)

عضو مجلس التربية والتعليم (2011- حتى الآن)

عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون

عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون

عضو المجلس الاعيان السابع والعشرون

الأوسمة:



وسام الحسين للعطاء المتميّز (2001)

جائزة الحسن بن طلال للتّميّز الأكاديميّ (2002)

جائزة عضو مجلس الأمناء المؤسس لأكاديمية الملك مقدمة من جلالة الملك عبدالله الثاني و أكاديمية الملك (12 تموز 2006)

جائزة المجلس الأوروبيّ للمدارس الدّوليّة الدّوليّ ECIS (2009)

درع الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشّرق الأوسط للعطاء الدّائم والخدمة المستمرّة (2011)



شهادة مع مرتبة الشّرف من الكنيسة الأسقفيّة في القدس والشّرق الأوسط (1998)

خيري عمرو وزيرا للاستثمار



يمتلك المهندس خيري عمرو خبرة طويلة في مجال التمويل و الاستثمار وإدارة المحافظ تتمثل في خمسة وثلاثين عاماً من الخبرات البنكية والاستثمارية في مؤسسات عالمية في أوروبا والشرق الأوسط

شغل عمرو منصب المدير الإداري في بنك كريديت سويس في سويسرا والإمارات العربية



كما وقد عمل كمدير تنفيذي في بنك مورجان ستانلي الاستثماري في بريطانيا والإمارات العربية، بالإضافة إلى أنّه شغل عدة مناصب مختلفة متدرجا في السلم الوظيفي في البنك العربي إلى أن شغل منصب مدير الاستثمار وإدارة الصناديق في كل من بريطانيا وسنغافورة



لدى المهندس عمرو خبرة واسعة في إدارة محافظ الأصول المتعددة، والاستثمار في الأسهم العالمية، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والعملات والسلع، فضلا عن الاستثمارات البديلة وتقنيات التحوط. هذا وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة في جمعية المصرفيين العرب في بريطانيا لمدة 11 عاما



حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك؛ وشهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية



يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة

الجنسية: أردني

تاريخ الميلاد: 21/9/1968

مكان الولادة: إربد

المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية فرعي اقتصاد (1991-1994)، جامعة اليرموك/الأردن



أهم المناصب التي شغلها:

وزيرا العمل

أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ 11/6/2015 29/3/2021

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة 1/6/2019 31/12/2019

مدير التنمية الصناعية (11/1/2015-لغاية 11/6/2015) وزارة الصناعة والتجارة والتموين

مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (16/5/2010 ولغاية 10/1/2015) وزارة الصناعة والتجارة والتموين



مساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (1/10/2006 ولغاية 15/5/2010) وزارة الصناعة والتجارة والتموين

رئيس قسم العلاقات الأمريكية والأوروبية (1/10/2005 30/9/2006) وزارة الصناعة والتجارة والتموين مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية

باحث اقتصادي (23/9/2002-30/9/2005)، وزارة الصناعة والتجارة والتموين مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية

اداري (1/3/1995-20/9/2002) شركة الهلال الخصيب لإنتاج الادوية البيطرية والزراعية

العضوية في مجالس الإدارة:



رئيس مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية

عضو مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

عضو مجلس إدارة شركة المدن الصناعية

عضو مجلس إدارة شركة تطوير معان

عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

عضو مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عضو مجلس إدارة شركة المساهمات الحكومية

عضو مجلس إدارة سلطة المياه

عضو المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

