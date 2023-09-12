الخصاونة يكشف عن خطط ودراسات حكومية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهمية محافظة مأدبا في المجال السياحي، وأنّ الحكومة تسعى إلى تطوير موقع مكاور .



وقال الخصاونة خلال لقاء جلالة الملك بمجموع من شخصيات ووجهاء محافظة مأدبا اليوم الثلاثاء، إنّ الحكومة قدمت تسهيلا للمدينة الصناعية في مأدبا، فيما ستدرس مزيد من التخفيضات لجذب المستثمرين إليها، كما تطرق رئيس الوزراء إلى العمل على تحسين الخدمات على الطريق الملوكي.



وبين الخصاونة أن الحكومة تجري دراسات فنية تستهدف طرح عطاء لإجراء توسعة جذرية لمستشفى النديم الحكومي أو إنشاء مستشفى جديد.

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