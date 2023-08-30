الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

البشايرة مديرا عاما لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

الغابون.. انقلاب عسكري فوق دولة عائمة على بحر من النفط ماذا تعرف عنها؟

التعليم العالي: الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد منتصف الليلة

الأربعاء، 30-08-2023 02:16 م

"امفنت" تشيد بتأكيد الملك أهمية مكافحة التدخين

1567775147_111_1091280_151331783.01


الوكيل الإخباري - قالت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، إنها استقبلت بكل فخر وتقدير، البيان الصحفي الصادر أخيراً من الأردن، والذي تضمن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأهمية القصوى لمكافحة التدخين، لا سيما بين طلاب المدارس، مؤكدة الدعم الثابت لقيادة الملك الحكيمة وتفانيه الثابت والتزامه بتحقيق الرفاه للشعب الأردني والمقيمين على ترابه.

اضافة اعلان


وأضافت الشبكة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "لقد كان التدخين ولا يزال شاغلاً بالغ الأهمية للصحة العامة، لما له من آثار بعيدة المدى على الأفراد والمجتمعات على حد سواء. وهنا، تأتي الدعوة الحازمة التي أطلقها جلالة الملك لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة التدخين، التي يؤكدها حرص جلالته على حماية الشباب والتطبيق الصارم لقانون الصحة العامة، بمثابة شهادة لا لُبس فيها على التزام جلالته بصحة الأردنيين ورفاههم".


وأكدت الشبكة مواصلة سعيها التعاوني في الحملة المستمرة ضد التدخين، من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء المحليين والعالميين، وإعداد وبث رسائل إعلامية واضحة ومنسجمة مع ثقافتنا الوطنية لدعم هذا التوجه.


وبينت الشبكة أن هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من حملة "متحدون ضد التبغ"، التي تمثل مسعى متعدد الأوجه يهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين، والتشجيع على الإقلاع عنه، والدعوة إلى التطبيق الصارم لقانون الصحة العامة، الذي يحظر صراحة التدخين في الأماكن العامة.


وأشارت إلى أن حملة "متحدون ضد التبغ" شهادة حيَة على قوة العمل الجماعي والتعاون، حيث تحشد الدعم من مختلف أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق وصولها وفعاليتها، ومن خلال تصميم رسائلنا لتتناسب مع النسيج الثقافي الفريد للأردن، فإننا نسعى جاهدين لتحسين تأثير مبادراتنا، وصولاً إلى تحقيق هدفنا المشترك في تثقيف الناس حول المخاطر متعددة الأوجه المرتبطة بالتدخين وتمكينهم من اتخاذ خيارات مستنيرة تضمن رفاههم.


وقالت الشبكة "نؤيد تماما دعوة جلالة الملك إلى تكثيف حملات التفتيش في الأماكن العامة لضمان الامتثال لمنع التدخين، باعتبار أن هذا الإنفاذ للقانون لا يحمي صحة الأردنيين فحسب، بل يؤكد أيضاً عزمنا الجماعي على تعزيز مجتمع خال من التبغ".


وأشادت بالتزام رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتكثيف عمليات التفتيش داخل المؤسسات العامة، كما أعربت عن تقديرها لرؤى وزير الصحة الدكتور فراس هواري، حول التأثيرات الضارة للتدخين على الشباب والأطفال، ما يعزز العزم على مكافحة هذه المشكلة بشكل مباشر.


ولفتت الشبكة إلى أن ظهور منتجات جديدة من التبغ، يحتاج إلى جهد تنظيمي واعٍ، وإننا ندعم تعديل الأنظمة لمنع انتشار هذه المنتجات، وضمان رفاهية جميع الفئات العمرية، حيث يبقى التثقيف أمرا بالغ الأهمية في رحلتنا نحو أردن خال من التدخين.


وأعربت الشبكة عن تأييدها للمبادرات التي طرحها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، لا سيما تعيين ضباط إنفاذ القانون في المباني التابعة للمؤسسات التعليمية، فمن خلال تعزيز الوعي والمعرفة، يمكننا تمكين الأجيال القادمة من اتخاذ قرارات واعية حول صحتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
350908_55_1640649682

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

main_image64ef33c16a268

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

WhatsApp Image 2023-08-30 at 3.44.39 PM

بني مصطفى تفتتح العام الدراسي الجديد لمركز الأمل للتربية الخاصة في سحاب

الملتقى-السادس-للقرآن-الكريم-في-موضوع-الإنسان-والتربية-في-القرآن-الكريم

تخريج 286 حافظا وحافظة للقرآن الكريم

ليلى (3)

"انا شفت ماما بتندعس قدامي".. الطفلة الناجية من حادث اربد تروي لوالدها التفاصيل

F4x2eTHXkAAODiG-1735x1157

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

أخبار متعلقة
main_image64eded102c80b

كان من أكثر المقربين للملك.. ماذا تعرف عن الفريق الراحل الشوابكة؟

64db74880bac2

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.50.24 AM

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة

WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.30.14 AM

المعايطة: كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به

1690910031560

منتدى الاستراتيجيات: منصة استثمر في الأردن بداية جيدة للتواصل مع المستثمرين

64c7dd8669da2

الأردن: حماية القدس ومقدساتها مسؤولية مشتركة