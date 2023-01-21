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السبت، 21-01-2023 01:03 م

الخضري يدعو للإسراع بافتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزرقاء الحكومي

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري الجهات المعنية إلى الإسراع بافتتاح وحدة قسطرة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي وإجراء التوسعة اللازمة لمستشفى الأمير فيصل الحكومي في لواء الرصيفة.

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وقال الدكتور الخضري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن أبناء محافظة الزرقاء يعانون جراء عدم وجود وحدة قلب في المحافظة، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة خصص منذ ثلاثة أعوام مبلغ مليون دينار لشراء أجهزة لهذه الوحدة التي كان من المقرر أن يتم افتتاحها منذ العام الماضي 2022.


ولفت إلى أن العديد من المشروعات الصحية في المحافظة ما زالت متعثرة، ما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للأهالي، حيث أن مستشفى الأمير فيصل يعاني من الازدحام الشديد منذ سنوات عديدة.

 




 

 


 

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