هكذا تلقت نعيمة خبر وفاة والدها سيف عوض

الوكيل الإخباري - نعت نعيمة ابنة المواطن سيف عوض (65 عاما)، والدها بكلمات مؤثرة بعد وفاته اليوم الجمعة، إثر معاناته من مرض سرطان الدم "اللوكيميا".

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وكانت نعيمة ناشدت قبل نحو أسبوعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلالة الملك لإدخاله للمستشفى بسبب حالته الصحية.

وقالت ابنته عبر خاصية الستوري على حسابها على موقع تبادل الصور "انستغرام": "أعظم إنسان في الوجود على قلبي، إلى جنات الخلد يا فقيد الروح، يا فقيد القلب، لا كلمات تعزي فقداني عما فقدت، ولا أحضان العالم أجمع تواسي حزني، لكنه الله، يفرغ الصبر حيثما شاء، وأنا صبورة يا حبيبي، وقلبي ساكن وهادئ، وميتك كانت موتة رحيمة، في يوم جمعة مبارك وماطر، وبتعرف ياروحي! متت بكير، بالوقت يلي بتصحى فيه كل يوم عشان تروح على شغلك، الله يرحمك يا عزيز وأعز وأحن وأنبل إنسان".

وكان قد جرى نقل المواطن سيف عوض إلى مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية، وإحاطته بالرعاية الطبية الشاملة وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة له، بعد إيعاز ملكي بذلك.



