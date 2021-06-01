الخطة الحكومية للقادمين من المعابر تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات جديدة للقادمين الى المملكة من كافة المعابر، وفق خطة الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات.



وبحسب الخطة الحكومية - آخر الخبر - فإنه يشترط اجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول الى الأردن ، وإبراز شهادة مطعوم معتمدة للدول والمعابر التي تحدد في حينه ويتم الاعلان عنها، أو اجراء فحص PCR قبل 72 ساعة وفحص PCR عند الوصول في حال عدم توفر شهادة مطعوم.



كما اشترطت الخطة، التسجيل على المنصة الخاصة بالقادمين من الخارج Visit Jordan لغايات التوثيق والحصول على QR Code، ولغايات الموافقة للقادمين برا لغير الحاصلين على شهادة مطعوم معتمدة.

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