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الثلاثاء، 18-05-2021 12:57 م

نقيب المطاعم يرجح فتح المقاهي في مطلع حزيران القادم

المقاهي


الوكيل الإخباري - خاص - توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد ، فتح كافة المقاهي وعودة الأراجيل في مطلع شهر حزيران القادم.

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وأكد العواد، اليوم الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري " أنه سيسمح باستقبال الزوار في الساحات الخارجية للمقاهي، مشيرا إلى أن فتح القطاعات سيكون ضمن الخطة المتدرجة لإعادة القطاعات للعمل.


وكان قد صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين أن الحكومة لديها خطة بعيدة المدى في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والعودة للحياة الطبيعية، وذلك بفتح القطاعات كافة في شهر يوليو/تموز المقبل.



 




 

 


 

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