الخلايلة يطلق أسبوع العناية بالمساجد

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الخميس، أسبوع العناية بالمساجد تزامناً مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة لدى رعايته حفل الإطلاق من مسجد أهل الكهف في عمان، إن الوزارة دأبت من خلال مديرية شؤون المساجد سنويًا على إطلاق الحملة، تأكيدًا وحرصًا على العناية في بيوت الله تعالى وعمارتها ورعايتها، مشيراً إلى أن الحملة هذا العام جاءت بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.



وأضاف، إن الوزارة خصصت هذا الأسبوع سنويًا قبيل حلول شهر رمضان المبارك لإجراء الصيانة ونظافة المساجد، مؤكداً أن العناية بالمساجد علامة على الإيمان واحتفاء برواد المساجد.



وبيّن أن إطلاق هذا الأسبوع يدل على حرص الوزارة على المساجد، داعيا الأئمة والعلماء إلى تقديم الكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة في المساجد وهذا ما تعودنا عليه في بلد الهاشميين الذين يولون المساجد الرعاية والعناية.



وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة أنهت فرش عدد من المساجد وستُطلق برنامجا جديدا لفرش المساجد وصيانتها اقتداءً بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي أمر العام الماضي بفرش 76مسجدًا على نفقته الخاصة.