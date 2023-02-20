تهمة جديدة بغسل الأموال لمحاسب اختلس 295 ألفا من الأوقاف

الوكيل الإخباري - وجه مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تهمة جناية غسل الأموال لمحاسب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي اختلس مبلغًا يزيد عن 295 ألف دينار من خلال تلاعبه في وصول استلام التبرعات للجان المساجد.

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وقد بيّنت التحقيقات أن هذا الموظف قام بتحويل المبالغ التي اختلسها إلى عقارات، حيث قام ببناء منزل وشراء عدة شقق وتسجيل أحد العقارات قيمته 200 ألف دينار باسم ابنته.



وقد قرر المدعي العام توقيفه 15 يومًا على ذمة هذه القضية.



يُذكر أن الهيئة القضائية السابعة المختصة بقضايا الفساد كانت أصدرت حكمًا قبل أيام بسجن هذا الشخص خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وغرامة تُعادل نفس المبلغ المختلس وتضمينه قيمة الضرر بنفس المبلغ.