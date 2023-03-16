الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 02:25 م

مستشفى الجامعة يعدل الدوام لشهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - قرر مستشفى الجامعة الأردنية تعديل الدوام الرسمي للموظفين خلال شهر رمضان الفضيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، باستثناء الدوائر والوحدات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.

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كما قرر في بيان اليوم الخميس، أن تكون مواعيد العيادات الخارجية الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى 11:30 ظهرا، والعيادات المسائية من الساعة 11:30 ظهرا وحتى 2 من بعد الظهر، فيما تستقبل دائرة الطوارئ والحوادث المرضى على مدار الساعة.


وتضمن البيان تعديلا على مواعيد زيارة المرضى لتصبح من الساعة الثالثة والنصف مساء حتى الثامنة مساء.

 




 

 


 

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