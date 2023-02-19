الأوقاف: شروط لمساكن الحجاج الأردنيين أن لا تزيد المسافة عن 2000 متر عن الحرم ومواصلات مجانية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية استمرار العمل على إنجاز ترتيبات موسم الحج للعام الحالي، وفق ما أفاد به الناطق باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة.

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وقال الدقامسة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة من خلال مدير دائرة الحج والعمرة، ما تزال تعمل على إنهاء ملف استئجار السكن للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والترتيبات المتعلقة به، مرجحا الانتهاء منه قريبا.



وأضاف أن الوزارة اشترطت إلا تزيد المسافة عن الحرمين عن 2000م وذلك للتخفيف على الحجاج الأردنيين، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواصلات مؤمنة على مدار الساعة وبشكل مجاني.



وأوضح أن الوزارة تعمل وفق مواصفات معينة من أجل استئجار السكن للحجاج بمواصفات مميزة تليق بحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تهم الحجاج.



وأشار الدقامسة إلى أن الوزارة تعمل في هذه الأثناء على فرز طلبات المتقدمين للحج، علما أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج فور الانتهاء منها.



وبيّن الدقامسة أن عدد الحجاج الأردنيين لعام 1444 هـ سيكون نحو 8 آلاف حاج، و4500 حاج من فلسطينيي 1948، فيما بلغ عدد المتقدمين 29 ألفا.



وكانت الوزارة اشترطت حصول المسجلين لأداء فريضة الحج على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما كان التسجيل للمواطنين من مواليد 1960/12/31 فما دون وممن لم يسبق لهم أداء الفريضة.