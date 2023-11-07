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الثلاثاء، 07-11-2023 09:41 ص

الخيرية الأردنية الهاشمية: تأمين أكثر من 37 ألف مستفيد بالمساعدات في غزة

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الوكيل الاخباري- قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ عدد من توزيعات الطرود الصحية والغذائية والمياه النقية بالاضافة إلى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة بعدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك امتداًدا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وارسال المساعدات الى أهلنا في غزة.اضافة اعلان


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،حسين الشبلي في بيان صحفي: " حرصنا ومنذ اطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركاؤنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية، وجاري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وامداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع".

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الاداريين.

وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ بداية الأزمة بإرسال ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والاجهزة الأمنية، حيث تم ارسالها الى جمهورية مصر العربية وادخال المساعدات من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

 




 

 


 

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