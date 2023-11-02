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الخميس، 02-11-2023 09:51 ص

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى الأهل في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لإيصالها من خلال معبر رفح وإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة تحمل مواد إغاثية وطبية، سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في القطاع.

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وبين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، "استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات ومد يد العون للأهل في قطاع غزة، حشدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كافة جهودها وشراكاتها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية الحكومية والدبلوماسية لترسل اليوم طائرة جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها من خلال معبر رفح وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ليصار الى إدخالها إلى القطاع".


وثمن الدكتور الشبلي، كافة الحملات الشعبية والمؤسسية والخاصة لدعم الأهل في غزة من خلال تقديم التبرعات النقدية والعينية وكل حسب اختصاصه والتي تعكس الموقف الأردني الحقيقي الثابت والصادق والداعم للقضية الفلسطينية المحورية والمركزية.

يشار إلى أن الهيئة قامت بإرسال طائرتين محملتين بالأدوية والمستهلكات الطبية تم إدخالها الى قطاع غزة من خلال معبر رفح وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتم توزيعها على المستشفيات هناك.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، بالإضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الإلكترونية إي فواتيركم والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo، أما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.

 




 

 


 

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