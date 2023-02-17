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الجمعة، 17-02-2023 08:47 م

الخيرية الهاشمية: ارسالنا 1100 طن مساعدات بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار لتركيا وسوريا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الأردن استجاب بصورة فورية منذ اللحظات الأولى لوقوع كارثة الزلازل في تركيا وسوريا، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، واضاف الشبلي أن الأردن ارسل فريقا للبحث والإنقاذ وارسال مستشفى ميداني متكامل.اضافة اعلان


وبيّن الشبلي عبر برنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة :" تمكنا من إرسال 1100 طن مساعدات بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار، وأرسلنا 12 طائرة تحمل مساعدات إغاثية موزعة إلى 9 طائرات لتركيا و3 لسوريا، بالإضافة إلى 21 شاحنة لسوريا".

وأكد الشبلي أن الهيئة تقوم بإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، حيث عمدت وزارة الخارجية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة في الشمال السوري والهلال الأحمر السوري، " المناطق المتضررة يوجد فيها الكثير من التعقيدات السياسية والتداخلات، وهي بيئة من الصعب أن تقدم الخدمة فيها بسهولة ويسر".

ونوه إلى أنه يجري العمل لإيصال المساعدات في الشمال السوري بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المزيد من القوافل البرية ستتجه إلى سوريا يوم غد السبت.

 




 

 


 

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