الخيرية الهاشمية تتسلم معدات مناولة من اليابان

الوكيل الإخباري -

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تسلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، معدات لمناولة البضائع وتخزينها مقدمة من اليابان، بهدف تعزيز قدرة تخزين مساعدات الهيئة.وقالت السفارة اليابانية بعمان في بيان، إن هذه المعدات ستسهم في تحسين مناولة وتخزين حوالي 23 ألف عنصر إغاثة سنوياً، خاصة المواد الغذائية يستفيد منها حوالي 95 ألفا من المستضعفين واللاجئين في وسط وجنوب الأردن.وأعرب السفير الياباني أوكوياما جيرو، خلال حضوره حفل التسليم، عن تقديره لجهود الهيئة الخيرية، لافتا إلى أن الحاجة ازدادت في الأردن لمواد الإغاثة كالغذاء والدواء ومنتجات العناية الشخصية للمستهدفين الذين تأثروا بشدة من أزمات اقتصادية واجتماعية.