الخلايلة: الأوقاف تدعم أهل القرآن وترعاهم

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مواصلة الوزارة دعمها ورعايتها لأهل القرآن الكريم من خلال دور القرآن والمراكز الصيفية القرآنية التي تجاوز عددها هذا العام 3 آلاف مركز للذكور والإناث بجميع مناطق المملكة، وبلغ عدد طلبتها نحو 200 ألف.



وقال الخلايلة خلال رعايته حفل تخريج طلبة المركز الصيفي في مركز رواد الخير للعلوم الإسلامية التابع للوزارة الذي أقيم في كراون أكاديمي العالمية، إن ديننا هو دين العلم، فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، حثت على العلم والقراءة والتعلم والتعليم، مشيرا إلى أن المدارس لها رسالة تلتقي مع رسالة المراكز القرآنية.



وأضاف "نريد أن يحمل طالب العلم القرآن الكريم بالقيم والأخلاق والعبادات والعلم، لأن كتاب الله تعالى هو كتاب هداية ونهج وسلوكيات وتوجيه رباني، مشيرا إلى أن إقامة هذا الحفل في مدرسة أمر محبب لوزارة الأوقاف حتى نصل لبناء إنسان يجمع بين العلم والقرآن الكريم.

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وبين أن حامل القرآن الكريم يتوجب عليه أن ينعكس ذلك على سلوكياته وأخلاقه وعلمه وثقافته ونهجه وتعاملاته في الحياة العامة والعملية ليكون قدوة حسنة للجميع، وموجها للمجتمع في مختلف شؤون الحياة.

