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الإحصاءات: خُمس سكان الأردن من الشباب في الفئة العمرية 15-24

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الأحد، 13-08-2023 10:44 ص

الإحصاءات: خُمس سكان الأردن من الشباب في الفئة العمرية 15-24

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة إن التقديرات تشير إلى أن خُمس السكان في الأردن هم من ضمن فئة الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة. 

وبين المجلس في بيان، أنه قد بلغ عدد الشباب حوالي 2.246 مليون نسمة من مجموع سكان الأردن المقدر لنهاية عام 2022 بــ 11.302 مليون نسمة.

وأضاف أنه تباينت نسبة الشباب بين الذكور والإناث تبايناً طفيفاً، حيث بلغت 20.2% بين الذكور و19.5% بين الإناث.

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وجاء توزيع الشباب النسبي على مستوى المحافظات متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 42.0% من المجموع الكلي للشباب، وفي محافظة اربد 19.2% وجاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2% وتراوحت هذه النسبة في باقي المحافظات بين 5.6% و 1%.


وتنقسم فئة الشباب ديموغرافيا إلى قسمين هما: فئة الشباب المراهقين وفئة الشباب البالغين، وقد شكل الشباب المراهقون (السكان في الفئة العمرية 15-19 سنة) أكثر من نصف مجموع الشباب أو ما نسبته 50.1%، في حين شكل الشباب البالغون (السكان في الفئة العمرية 20-24 سنة) 49.9% من المجموع الكلي للشباب.


وقد بلغت نسبة الجنس بين الشباب (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 116.1.

 




 

 


 

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