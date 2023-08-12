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السبت، 12-08-2023 03:11 م

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الإخباري - أصدرت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة تعميما موجها لإدارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية يقضي بعدم تعرض الكوادر العاملة في الميدان في مناطق الأغوار من موزعين ومشغلين وصيانة لأشعة الشمس بشكل مباشر ولمدة طويلة وخلال ساعات الذروة حفاظا" على سلامة العاملين خلال أيام السبت والأحد والاثنين.

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جاء ذلك ضمن اهتمام وزارة المياه والري/ سلطة المياه/ سلطة وادي الأردن بسلامة الموظفين والعاملين لديها وبالذات العاملين في الميدان ونظرا للظروف الجوية السائدة من ارتفاع حاد لدرجات الحرارة وبناءً على التنبؤات الجوية المعلنة بهذا الخصوص.
 
من جانب آخر، أكدت سلطة وادي الأردن متابعة استمرارية التزويد المائي للمزارعين وحسب برامج التوزيع والادوار المعلنة المتفق عليها لتقديم الخدمة المثلى للأخوة المزارعين وحسب الأصول.

 




 

 


 

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