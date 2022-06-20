الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 10:33 ص

الداخلية تختتم الورشة الثالثة ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون

WhatsApp Image 2022-06-20 at 10.29.10 AM


الوكيل الإخباري - اختتمت وزارة الداخلية الورشة الثالثة ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون بعنوان: (مبادئ ومعايير سيادة القانون ودمجها في التطبيقات العامة) والتي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأردن ومؤسسة محامون بلا حدود.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الورشة استكمالا لفعاليات برنامج تعزيز سيادة القانون والتي تضمنت مختلف الموضوعات ذات الصلة بمفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية بقرارت الحكام الإداريين بما في ذلك (الإطار المفاهيمي لسيادة القانون، ومراجعة عناصره، والصلات المنهجية مع القانون الدولي لضمان الامتثال للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الشرعية والضمانات القانونية ومنهج الأمن والعدالة واستعراض النهج بين حقوق الإنسان وسيادة القانون) بحضور عدد من المحافظين والمتصرفين ومدراء الأقضية ومدراء الشرطة ومديري المديريات المكلفين بانفاذ القانون وحقوق الإنسان في الوزارة.


ويأتي تنفيذ هذا المشروع بهدف تطوير أطر التعاون المشترك وخلق رؤى مستقبلية بين جميع المحاورين المعنيين تحقيقا للرؤيا التي تنتهجها وزارة الداخلية في تطوير وتحديث أنظمتها الإجرائية التنظيمية الإدارية في مجالات تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الأردني للوصول إلى أعلى المعايير اضافة الى تطبيق أفضل الممارسات في إطار الحوار الوطني مع المجتمع المدني لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد وتحقيق الأهداف الوطنية التي تستهدفها الوزارة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتطوير الصورة النمطية الروتينية للأداء الميداني، وتعزيز المبادرات الإبداعية، والتواصل الفعال مع جميع مستويات المجتمع تحقيقا للرؤى الملكية في تحديث المنظومة السياسية والتنمية المجتمعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
musée-TOURISME

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

62b04538f2b04

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

news-mothers-day

قرى الأطفال sos تطلق حملتها لعيد الأضحى المبارك

FVrjftdWYAIkcf2

إشهار مجموعة أبجدية قلب للشاعرة رند الرفاعي في المكتبة الوطنية

286692484_331404299166811_7013492193102936952_n

الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً في عمان

188929_10_1655713629

أمفنت تنظم ورشة تدريبية حول اللقاح والتحصين

أخبار متعلقة
1653141579303

عجلون: انطلاق فعاليات منتدى الشباب العالمي للأرض

AboutNARC

البحوث الزراعية يبحث التعاون مع اتحاد الفلاحين العرب

تتتتت

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أرشيفية-780x470

الطاقة والمعادن و الدولية للطاقة الذرية تناقشان الضمانات النووية

_124641896__103598601_m0501256-monkeypox_virus_particle_tem-spl-1

الصحة: انتقال عدوى جدري القرود صعب وتسجيل حالات في الأردن أمر وارد

3

الأردن يشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية