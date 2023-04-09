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الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار

الأحد، 09-04-2023 10:51 ص

الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار

غبار-في-الاردن


الوكيل الإخباري - دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين الى عدم التعرض للغبار بشكل مباشر وتجنب الخروج من المنزل خاصة للأشخاص الذين يعانون من الربو وغسل العينين والأنف باستمرار مع إغلاق النوافذ وارتداء الكمامة كإجراءات وقائية في ظل التوقعات بتأثر المملكة بمنخفض خماسيني اليوم.

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ودعت الملازم1 محمد الخطاطبة لإذاعة الأمن العام الأحد، إلى ضرورة تفقد الوصلات الكهربائية داخل المنازل والمحلات الكهربائية وقدرتها على تحمل الأحمال الكهربائية لتجنوب وقوع الحرائق.


وأكد أن نشامى الدفاع المدني عملوا على تقديم الإسعافات الأولية لـ(3160) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (285) حادث إنقاذ بالإضافة للسيطرة على (125) حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وأضاف أن كوادر الدفاع المدني عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع على اخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع في العاصمة عمان، حيث نتج عنه 3 إصابات وتم إسعافهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، كما عملوا على إخماد حريق في المفرق بمنطقة صبحه داخل مستودع يحتوي على لمستلزمات افراح من صيوانات وكراسي وسجاد.


ولفت الى أنه جرى اسعاف سائحة اجنبية من قبل كواد الدفاع المدني المختصة تعرضت لإصابة في القدم في وادي حماد بمحافظة الكرك ذلك بعد المسير مسافة 3 كيلو متر على الأقدام وحملها على النقالة واسعافها لأقرب مستشفى.

 




 

 


 

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